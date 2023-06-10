Ядовитый сорняк станет действенным удобрением: как применять чистотел на огороде

Чистотел можно эффективно использовать не только как средство для лечения, но и в качестве удобрения от вредителей и болезней.

Как рассказывают "Сельские известия", чистотел целесообразно сеять перед высадкой ценных луковичных культур. А в конце августа специалисты советуют заворачивать его зеленую массу в почву.

Против вредителей на цветах можно использовать свежий настоль чистотела, который очень эффективен и действенен. Для этого четыре растения выкапывают с корнем, измельчают и заливают 10 л воды. Нужно подождать всего 15 минут, чтобы жидкость стала коричневой, и уже можно поливать цветы.

Даже если полить таким настоем цветы один раз, их внешний вид значительно улучшится. Особенно если до этого растения страдали от нашествия вредителей. К примеру, тля не только осыпается с листьев, но и ее новые колонии еще долгое время не будут появляться.

Как заготовить чистотел для удобрения

Заготавливать начинают в мае-июне, когда растение цветет. Сушить необходимо в тени, а хранить в бумажных пакетах. Его можно использовать для обеззараживания почвы перед высадкой и после выкапывания луковичных.

Как использовать настой чистотела для обеззараживания луковиц цветов и огородных культур? На 10 литров воды берут 300 г высушенной травы, настаивают двое суток, а затем выдерживают в этом настое луковицы гладиолусов, тюльпанов и т.д. в течение 2 часов. Далее луковицы нужно подсушить и высадить в грунт.

Когда луковицы выкапываете, их снова можно обработать настоем из чистотела. На 10 литров воды берут 150 г сухой травы, настаивают двое суток. Замачивают луковицы в течение получаса и просушивают перед хранением.

Чистотел как удобрение: для чего

Если обрабатывать настоем из чистотела луковицы гладиолусов, тюльпанов, других луковичных, они будут меньше болеть и повреждаться вредителями. Также огородники советуют регулярно опрыскивать таким удобрением растения. На 10 л воды нужно взять 500 г сухой травки.

Делают это четыре раза: когда появляются 2-3 листочка, когда отрастают 5-6 листочков, после периода цветения и после завершения вегетации.

Грунт под такими цветами дополнительно мульчируют с помощью зелени чистотела.

Как применять чистотел от вредителей

В борьбе с грызунами это растение также эффективно. Для этого ее разбрасывают в подсушенном виде между высадками гладиолусов, гвоздики, тюльпанов и молодых деревьев.

Читайте также: