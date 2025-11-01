Ядовитый жук напугал украинцев: как он выглядит и действительно ли он смертельно опасен

Майка осенняя. Фото: Насекомые Украины

Жительница Николаевской области обнаружила в своем дворе необычного черного жука. Впоследствии выяснилось, что это майка осенняя (Meloe autumnalis) — представительница семейства нарывников. Насекомое действительно ядовитое, однако паниковать не стоит, отмечают экологи.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Фотографию необычного жука владелица двора опубликовала в Facebook-сообществе «Насекомые Украины», где пользователи помогли определить вид.

Снимок насекомого, сидящего на ногте женщины, быстро привлек внимание — пользователи шутили: «Усы как бусинки. Кажется, жучок на ноготок подумал, что это другой жучок».

В Госэкоинспекции опровергли фейки, которые активно распространяются в соцсетях о «смертельно опасном жуке».

«В последние дни соцсети „гуляют“ страшилки о якобы смертельно опасном жуке — майке осенней (Meloe autumnalis). Однако эта информация — ложная», — говорится в сообщении.

Как пояснили эксперты, майка осенняя выделяет токсичное вещество — кантаридин. Оно может вызвать раздражение или волдыри на коже, поэтому касаться насекомого голыми руками не стоит.

По данным экологов, когда-то кантаридин даже использовали в медицине, но из-за его токсичности от этого отказались.

Майку осеннюю можно встретить осенью — с сентября по октябрь — преимущественно в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях. Уничтожать ее нельзя, ведь этот вид является важным индикатором состояния окружающей среды.

«Если майки исчезают — это сигнал, что окружающая среда страдает: исчезают дикие пчелы, луга, растет влияние пестицидов», — добавили эксперты.

