Яхты, квартиры, земельные участки, паркоместа и авто: суд наложил арест на имущество Медведчука и Марченко

Ранее суд уже арестовал яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.
По представлению ДБР и ОГП суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Вчера, 13 апреля, Лычаковский райсуд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.
Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых Виктор Медведчук или его жена.
Ранее суд уже арестовал яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.
Напомним, нардепа, главу ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука подозревают в госизмене.
12 апреля 2022 года Виктора Медведчука задержали правоохранители, когда тот в форме ВСУ пытался сбежать из Украины.
Ранее советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в конце февраля Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.
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