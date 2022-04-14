Яхты, квартиры, земельные участки, паркоместа и авто: суд наложил арест на имущество Медведчука и Марченко

Ранее суд уже арестовал яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.

По представлению ДБР и ОГП суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Вчера, 13 апреля, Лычаковский райсуд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

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Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых Виктор Медведчук или его жена.

Ранее суд уже арестовал яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.

Напомним, нардепа, главу ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука подозревают в госизмене.

12 апреля 2022 года Виктора Медведчука задержали правоохранители, когда тот в форме ВСУ пытался сбежать из Украины.

Ранее советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в конце февраля Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

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