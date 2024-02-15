"Яиц по 17 гривен" больше не будет: в Минобороны рассказали, как они борются с коррупцией

Министерство обороны Украины сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы ликвидировать риски проявлений коррупции при закупках для ВСУ, и одновременно внедряет новый механизм закупок. Это позволит ввести предельные рыночные цены.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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В ведомстве отметили, что до мая 2023 г. поставщики могли фактически самостоятельно устанавливать цены, по которым они отгружали продукты питания военным частям.

"Для этого они накануне тендера устанавливали неконкурентно низкую стоимость на весь набор питания, включающий все продукты. Это позволяло выиграть тендер. А после победы компания-поставщик вносила изменения в стоимость отдельных продуктов. А именно в сторону увеличения цены на массовые группы товаров, такие как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия и т.д.. И снижали цены на неходовые товары. Такие, как клубника, голубика. Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной. ", – объяснили в Минобороны.

Там подчеркнули, чтобы избежать таких злоупотреблений, Минобороны ввело предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным.

"Новая команда Минобороны положила начало кардинальной реформе закупок. Новая система предусматривает двухуровневый механизм — Минобороны устанавливает правила закупок и проверяет качество, а непосредственные закупки проводит новое агентство DOT — Государственный оператор тыла. Ранее эти функции сосредотачивались в министерстве, что могло приводить к конфликту. Распределение обязанностей должно ликвидировать коррупционные риски", – считают в оборонном ведомстве

Напомним, разоблачили еще одну схему хищения на оборонных закупках. СБУ провела более 30 обысков, задержаны.

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