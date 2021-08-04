Ямы в человеческий рост и размытые могилы: в Сети показали шокирующие последствия дождей под Днепром (видео)

Ямы в человеческий рост и размытые могилы: в Сети показали шокирующие последствия дождей под Днепром (видео)

Местные жители жалуются, что остались без дороги и непогода разрушила могилы родных на Чаплинском кладбище.

В селе Чапли под Днепром недавние ливни наделали беды. Водой размыло местное кладбище и уничтожило дороги.

Об этом рассказывают в сюжете 9 канала.

Последние ливни разрушили Чапливское кладбище. Вода подмыла могилы, повалила памятники и наделала воронок, а оттуда пошла в село прямо в человеческие дворы. Жители опасаются теперь пить воду из местных колодцев и жалуются на неприятные запахи, а некоторые даже находили человеческие кости.

"Живу здесь с 1978 года. Такого никогда не было", — говорит местная жительница Надежда Долгополая, показывая журналистам разрушенные стихией могилы на кладбище.

Ниже кладбища расположено село Чапли, куда пошла вода. На месте дороги образовался кратер в человеческий рост, а в этой воронке лежат надгробия, которые смыло с кладбища.

"Пропасть появилась сразу после того, как пошли потоки воды и оно же сразу и вымыло, а всю грязь ушел во дворы", — рассказывает местный житель Павел Колесников.

Селяне говорят, что ливни были и раньше, но таких последствий не было никогда, потому что была система водоотведения. Сейчас она забита, и ее никто не чистит. Люди также жалуются, что местный фермер вырубил деревья выше Чаплей, которые останавливали воду раньше, поэтому сейчас вся она течет прямо в село.

Фермерское хозяйство находится на территории другой общины. Жители Чаплей собираются подавать на фермера в суд.

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