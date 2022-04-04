Ян Джевелин и Джавелина: новорожденные украинцы получили необычные имена

Для некоторых война сыграла решающую роль при выборе имен для своих малышей.

Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", которые эффективно помогают украинским военным бороться с российскими оккупантами, настолько пришлись по вкусу украинцам, что некоторые из них называют так своих детей.

Так, новорожденные малыши в Винницкой области и Киеве получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно, сообщают в Министерстве юстиции Украины.

Там отмечают, что без привязки к теме войны, но в то же время не менее оригинальные и редко используемые имена для своих малышей выбрали еще десятки молодых родителей по всей стране.

Мальчики: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахил, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир.

Девочки: Добряна, Афина, Акилина, Дзвенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара.

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