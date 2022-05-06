Янина Соколова вспомнила, как Шарий высмеивал ее во время борьбы с раком: "С*ка, будет тебе кара"

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова обратилась к пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, которого накануне задержали испанские правоохранительные органы.

Знаменитость, которая в мае в 2019 году призналась, что пережила рак, вспомнила, как в своих программах Шарий обсуждал ее во время периода болезни. Соответствующее видео Янина опубликовала на своем YouTube-канале.

"Была задержана одна из крупнейших ФСБшных и информационных гнид современности – Анатолий Шарий. Я не могу вам передать, насколько внутренне я радуюсь этому факту. Он извратил, демонизировал и осквернил все, начиная от моей болезни раком. Он изучал лысину на моей голове, говорил, что я это все придумала. Расказывал людям о том, что я краду какие-то средства государственные, снимая кино… Кто мне платит, с кем я сплю и как все это сказывается на благосостоянии украинцев. Он трогал всех, кто занимает проукраинскую позицию", – вспомнила Янина.

Впрочем, она отметила, что это все цветочки, ведь Шарий "осквернял Украину как нацию, а спонсировали это ФСБ". Теперь блогер, по мнению телеведущей, заслуживает судебного разбирательства. Как призналась Соколова, она с нетерпением ждет, когда посетит заседание суда в Украине.

"Я очень рада, Толя. Поэтому, п*здуй, пожалуйста, в Украину быстрее. А мы сделаем максимум для того, чтобы ты почувствовал, как оно – быть предателем государства. С*ка, будет тебе кара огромная. Мы просто так тебя не оставим, давление будет безумно здесь в Украине. Поэтому сто ударов салом по еб*лу на Майдане уже для тебя готовим", – добавила ведущая и поблагодарила СБУ за работу.

Напомним, 5 мая СБУ сообщила о задержании Шария, которому инкриминируют государственную измену и дискриминацию. По данным следствия, Шарий своими видео действовал в ущерб национальной безопасности Украины.

Испанский суд в этот же день отпустил под стражу Шария под подписку о невыезде. У него забрали паспорт и обязали являться в суд каждые 15 дней.

Брифинг Алексея Арестовича за 6 мая 2022 года

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