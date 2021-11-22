Янукович вспомнил о восьмой годовщине Майдана и обратился к украинцам: что сказал

Янукович вспомнил о восьмой годовщине Майдана и обратился к украинцам: что сказал

Свое обращение президент-беглец написал на русском.

Президент-беглец Виктор Янукович обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины начала Майдана.

Текст обращения опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

Также читайте Экс-президент Янукович во время расстрелов майдановцев звонил Путину 11 раз

Янукович на русском языке пишет, мол, восемь лет назад "Украина прекратила свое существование, потому что стала воюющей страной", а "власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир". Он также называет Украину "самой бедной и нестабильной страной на континент". Мол, "промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет".

Янукович заявил, что создание нового формата переговоров без РФ не даст результата. Он считает, что США, Германия и Франция заинтересованы в участии России в нем.

"Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две абсолютно взаимоисключающие партии. С одной стороны он хвастается тем, что ведет "наглую" внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой Германии и Франции, которая иногда колеблется. С другой стороны, уверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать всяческую поддержку, несмотря на эту критику, и заявляют, что Минский формат уже неактуален", — пишет беглый президент.

По его словам, не стоит не рассчитывать на поддержку снаружи: "Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем". А также советует перейти "к совершенно новой стратегии развития страны".

В своем тексте Янукович пишет, что страна восемь лет не знает правду о событиях на Майдане. "Почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает. Народ сам смог без "следователей" и "прокуроров" понять и определить, кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела. Трагедия, которая из-за желания наживы "власти Майдана", привела страну к потере территорий, войне и краху", — говорится в обращении.

Напомним, 21 ноября прошло восемь лет с начала Евромайдана – Революции Достоинства. В этот день 2013 Украина узнала о неожиданном развороте правительства Азарова с Запада на Восток. Он внезапно заявил, что подготовку к Соглашению об ассоциации с ЕС прекращает. Вечером украинцы вышли на мирный протест на Майдан Незалежности в Киеве.

Читайте также: