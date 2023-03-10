Януковича и его охранника ждет еще один суд – Офис генпрокурора

Президента-беглеца обвиняют, в частности, в том, что он переправил через государственную границу Украины по меньшей мере 20 человек в РФ.

В Украине будут заочно судить бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины Константина Кобзаря.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Экс-президенту инкриминирована организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства. Его главный охранник, фамилию которого в ОГП не называют, но по обстоятельствам дела понятно, что речь идет о Константине Кобзаре, обвинен в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве.

Специальное судебное разбирательство позволяет рассмотреть и принять решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых.

"Следствием установлено, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, беглый президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в городе Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к совершению дезертирства.

Ранее, 6 декабря 2021 года, Верховный Суд оставил в силе приговор беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Апелляцию адвокатов оставили без удовольствия.

Напомним, в декабре 2022 года стражи порядка завершили досудебное расследование по подозрению бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова в совершении госизмены по предварительному сговору. Они подготовили и имплементировали "Харьковские соглашения".

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