Январь 2025 года побил температурные рекорды не только Украины, но и мира

В Украине январь также оказался самым теплым для большинства регионов.

Январь 2025 года стал самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдений.

Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

"Европейская служба по изменению климата Copernicus подсчитала, что этот январь 2025 года был самым теплым по всему земному шару за всю историю наблюдений. Если говорить по регионам, то в западных областях, Винницкой и Одесской – он один из самых теплых, а в остальных регионах – самый теплый", – отметила синоптик.

Она заявила, что средние месячные температуры в Украине в январе превысили климатическую норму на 3,3-3,7 градуса.

"Самые высокие температуры, которые наблюдались – от +8 до +18 градусов. Это необычные январские значения. И также в большинстве областей превышены абсолютные значения максимальной температуры за всю историю наблюдений", – добавила Птуха.

Январь в Украине оказался аномально сухим. По всей стране выпало лишь около половины месячной нормы осадков, а в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях – лишь 2-10% от нормы. Это вызывает опасность пересушивания лесной и степной подстилки, что может привести к пожарам, как отмечает эксперт.

Это явление происходит не только в Украине. Европейские климатологи уже назвали январь 2025 года самым теплым для планеты.

"Температурные показатели у нас коррелируют с глобальной температурой на планете", – отметила представительница "Укргидрометцентра".

Однако по прогнозам, 14-15 февраля стоит ожидать снега, а с 17 февраля снова наступит морозная волна.

"Сейчас мы наконец дождались зимнего характера погоды, у нас морозы. 14, 15, немножко 16 февраля ожидаем снег. Ожидаем, что снежный покров образуется в большинстве областей. Его высота будет до 5 сантиметров на равнинных территориях", – отметила синоптик.

Напомним, в "Укргидрометцентре" разъяснили ситуацию с надвигающимся на Украину "облаком пыли".

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