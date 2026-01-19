Январь показывает свой характер: какой будет погода сегодня

Сегодня будет холодно / © pexels.com

Реклама

Сегодня, 19 января, в Украине будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В большинстве западных, северных и Винницких областях утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица», — говорится в сообщении.

Реклама

Температура днем будет составлять -8…13°С, на юге и юго-востоке страны будет -5…10°С.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Утром по области местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по Киевской области днем -8…13°С. В столице -10…12°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.