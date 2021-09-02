Япония приостанавливает использование Moderna: в COVID-вакцине обнаружили частицы нержавеющей стали

Министерство здравоохранения Японии решило тимчасоов приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna из-зи примеси, которые обнаружили в партии препарата.

Об этом со ссылкой на местного дистрибьютора вакцины Takeda Pharmaceuticals сообщает The Guardian.

Отмечается, что в некоторых флаконах COVID-вакцины Moderna обнаружили посторонние загрязнители — частицы нержавеющая сталь. "Нержавеющая сталь обычно используется в сердечных клапанах, искусственных суставах и в металлическом шовного материала, а также в скобах. Поэтому ожидается, что введение частиц, обнаруженных в партиях в Японии, не приведет к повышенного медицинского риска", — говорится в совместном заявлении дистрибьютор дистрибьютор и компании Moderna.

В Takeda считают, что примеси попали в вакцину в результате трения, вызванного частицами металла в оборудовании, которое ставит пробки на флаконы. Три партии вакцин уже отозвали. В свою очередь, испанская фармацевтическая компания Rovi, которая занимается производством и упаковкой препарата, уже приняла меры.

Как сообщалось, в Японии два человека умерли после того, как получили прививки от коронавируса вакциной Moderna из партии, в которой обнаружили твердые частицы. Мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце через несколько дней после прививки второй дозой Moderna.