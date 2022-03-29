Японская фармкомпания Takeda частично прекращает свою деятельность в России

В частности, фармгигант приостанавливает все новые инвестиции.

Японская фармацевтическая компания Takeda частично прекращает свою деятельность в России.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий со ссылкой на генерального директора Takeda в Украине и СНГ Ебру Явуза.

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По его словам, компания приостанавливает все новые инвестиции, рекламу, продвижение, а также начало новых клинических испытаний на территории страны-аресорки России. Впрочем, Takeda продолжает деятельность, которая "важна для обеспечения снабжения пациентов лекарствами", ведь это "соответствует этическим принципам компании".

"Благодарю компании Takeda за шаги, направленные на сворачивание бизнеса в стране-агрессоре. В то же время отмечу: остановить войну и убийства может только мощное давление как на путинскую верхушку, так и на все российское общество. Россияне должны почувствовать, что война б' есть по ним, их благосостоянию и даже здоровью", — подчеркнул Радуцкий.

Он сообщил, что призвал ведущих производителей лекарств и медицинского оборудования уйти с рынка России из-за войны, которую она начала в Украине. Обращение было направлено в офисы Roche, Stada, Takeda, Teva, AstraZeneca, Basf, Bayer, Boehringer Ingelheim, Fresenius, Gedeon Richter, Henkel, Novo Nordisk, Johnson & Johnson.

Как сообщалось, французская сеть супермаркетов Аuchan не намерена уходить с рынка Российской Федерации, несмотря на войну, начатую в Украине. В России насчитывают более 230 магазинов и интернет-площадку. Если компания покинет российский рынок, то без работы останутся 30 тысяч человек, из которых 40% — сотрудники и акционеры.

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