Японский волонтер, помогающий харьковчанам, может потерять право находиться в Украине

FuMi Caffe, которое основал японский волонтер, стало важным местом поддержки для пострадавших от войны жителей Харькова. Теперь деятельность заведения может оказаться под угрозой из-за этой проблемы с документами.

Японский волонтер Фуминори Цучико, ежедневно помогающий харьковчанам в своем бесплатном кафе FuMi Caffe, столкнулся с проблемой отказа в разрешении на проживание в Украине.

По словам волонтера, Государственная миграционная служба Украины (ДМС) отказала ему в выдаче разрешения. Когда Фуминори пытался выяснить причину, работник службы, по утверждению волонтера, ответил лишь улыбкой.

Цучико предупредил, что если ситуация не разрешится до конца следующей недели, он будет вынужден уехать в Польшу.

FuMi Caffe, которое основал японский волонтер, стало важным местом поддержки для пострадавших от войны жителей Харькова. Теперь деятельность заведения может оказаться под угрозой из-за этой проблемы с документами.

Напомним, что 75-летний Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, тогда служивший бомбоубежищем. Девять месяцев прожил с людьми в подземке, как говорит: чтобы их поддержать. И подружились настолько, что после того, как метро заработало, начал организовывать еженедельную гуманитарную помощь своим новым друзьям. А потом решил остаться в Харькове навсегда.