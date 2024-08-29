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Яркая и убедительная: бойцы "Черного лебедя" показали работу дронов по оккупантам (видео)

Яркая и убедительная: бойцы "Черного лебедя" показали работу дронов по оккупантам (видео)

Работа дронов ВСУ по оккупантам

Враг понес сокрушительные потери.

Оккупанты делали попытки контратаковать позиции наших бойцов малыми группами, почти не используя технику. Пользуясь их количеством и незаметностью они пытались максимально давить на наши позиции.

Об этом пишет "Черный лебедь".

"Противодействовать такой тактике можно с помощью дронов. Наши "птички" постоянно в небе на дежурстве. Когда замечаем россиян, начинаем атаковать сбросами. Россияне прячутся в укрытие, мы ждем пока накопится достаточное количество для удара, тогда приводим арту и наблюдаем "как оно горит". Как видите, эта тактика работает хорошо"

"Черный лебедь" показала работу дронов по оккупантам

"Черный лебедь" показала работу дронов по оккупантам

Ранее украинские бойцы показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 на Торецком направлении Донецкой области.

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