Яркая и убедительная: бойцы "Черного лебедя" показали работу дронов по оккупантам (видео)

Оккупанты делали попытки контратаковать позиции наших бойцов малыми группами, почти не используя технику. Пользуясь их количеством и незаметностью они пытались максимально давить на наши позиции.

Об этом пишет "Черный лебедь".

"Противодействовать такой тактике можно с помощью дронов. Наши "птички" постоянно в небе на дежурстве. Когда замечаем россиян, начинаем атаковать сбросами. Россияне прячутся в укрытие, мы ждем пока накопится достаточное количество для удара, тогда приводим арту и наблюдаем "как оно горит". Как видите, эта тактика работает хорошо"

"Черный лебедь" показала работу дронов по оккупантам

Ранее украинские бойцы показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 на Торецком направлении Донецкой области.

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