Яркая странная вспышка в небе над Украиной: в Воздушных силах прокомментировали

Было ли это связано с военными действиями – пока неизвестно.

В ночь на 1 мая во многих областях Украины заметили яркие синие вспышки на небе. В Воздушных силах сообщили, что пока жду информацию, что это было.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш эфир телемарафона в среду, 1 мая.

"Мы пока ожидаем информации, не можем прокомментировать. Как только у нас будут какие-то данные, которые будут касаться Воздушных сил, мы обязательно об этом скажем", — заявил он.

Было ли это связано с военными действиями – пока неизвестно. Предварительно это был метеор или метеорит или какое-то другое космическое явление.

Напомним, в ночь на 1 мая 2024 года в небе над многими областями Украины заметили странную синую вспышку. Кадры, как неизвестный предмет падает, а затем внезапно загорается синим, активно распространяются в социальных сетях. В частности неизвестное явление заметили жители Полтавщины, Сумщины, Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожской и Киевской областей.

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