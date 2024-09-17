Ярко и эффективно: ВСУ показали, как работает дрон "Змей Горыныч" по оккупантам (видео)

Оккупантам было очень "горячо".

Наши бойцы показали применение дрона "Змей Горыныч". Он ярко и эффективно разливает термитную смесь на лесопосадку с позициями российских окупантов. Задание выполнили пилоты подразделения ударных БПЛА Национальной гвардии Украины.

Кадры обнародовало подразделение ударных БПЛА НГУ "Железная стая".

ВСУ показали, как работает дрон "Змей Горыныч"

Напомним, по состоянию на утро 17 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 635 880 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных.

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