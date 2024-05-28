Ярко и убедительно: ВСУ показали мощное отражение вражеского штурма (видео)

Наши воины показали яркое отражение вражеского штурма. Задание выполнили воины батальона К2 54-й отдельной механизированной бригады, удерживающие опорный пункт в районе Золотаровки на Северском направлении.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Прекрасный пример того, что происходит с вражеской бронеколоной, когда на конкретном участке зоны ответственности подразделения с умом заключены мины и достаточно средств противотанковых ракетных комплексов", — отметил он.

ВСУ показали мощное поражение вражеской бронеколоны

Напомним, по состоянию на утро 28 мая 2024 года ВСУ уничтожили 503,8 тысяч солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 14 600 военных.

Читайте также: