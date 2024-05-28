Ярко и убедительно: ВСУ показали мощное отражение вражеского штурма (видео)

Российская бронетехника потерпела серьезное поражение.
Наши воины показали яркое отражение вражеского штурма. Задание выполнили воины батальона К2 54-й отдельной механизированной бригады, удерживающие опорный пункт в районе Золотаровки на Северском направлении.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Прекрасный пример того, что происходит с вражеской бронеколоной, когда на конкретном участке зоны ответственности подразделения с умом заключены мины и достаточно средств противотанковых ракетных комплексов", — отметил он.
Напомним, по состоянию на утро 28 мая 2024 года ВСУ уничтожили 503,8 тысяч солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 14 600 военных.
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