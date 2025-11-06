ТСН в социальных сетях

Взрывы

Украина
Количество просмотров
180
Ярко пылают локомотивы: повстанцы "Свободы России" ударили по логистике внутри государства-агрессорки

В результате операции повстанцев уничтожена система управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивающих перевозку военных грузов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

Повстанцы "Свободы России" отработали по логистической инфраструктуре противника. Поражены локомотивы, боеприпасы и техники в ходе боевых действий против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Как известно, повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны. В настоящее время они являются одним из самых больших и эффективных движений сопротивления на территории РФ.

"Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сети показали кадры поражения базы хранения, комплектования и запуска «Шахедов» в Донецке. Это совместная операция ССО, РВИА и бригадной разведки 414 ОБР СБС «Птицы Мадяра». Ее готовили несколько месяцев, а ночью 6 ноября было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины.

180
