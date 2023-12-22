Ярош указал на недостатки мобилизации: слишком много "свободных" ребят в военной форме

Украинский общественно-политический деятель, экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош считает, что одновременно с проведением мобилизации нужно оптимизировать тот человеческий ресурс, который уже находится в Вооруженных силах.

Об этом он говорил в интервью на YouTube-канале "LB live".

По его словам, сейчас в украинской армии слишком много "свободных" ребят в военной форме.

"Если ты выезжаешь условно на вторую линию обороны, там столько "праздно шатающихся" ребят в военной форме, которые не вовлечены в активные действия... Здесь собственно надо работать с командирами, командирами бригад в том числе, чтобы такого не было", — заметил Ярош.

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Он считает несправедливым, когда одни военнослужащие сидят без ротации долгое время на передовой, а другие находятся в таком бездействии, получая средства из бюджета.

Дмитрий Ярош высказался за то, чтобы мобилизация была не массовой, а точечной — "по тем военно-учетным специальностям, которые реально необходимы". Он также считает, что в тылу нужно больше заниматься разъяснительной работой и доносить до людей, что будет, если они не пойдут в армию.

Также Ярош резко выступил против мобилизации женщин.

"Я противник нахождения особенно на первой линии женщин... Я ведь старая школа, еще советская, сексист меня бы назвали... Я вот блокпосты проезжаю, по Украине еду, смотрю, девушки-полицейские стоят там на блокпостах, вот нормально. .. Они и помогают, и освобождают ребят от выполнения той работы, которую там женщина может сделать, если она хочет служить... У нас достаточно еще мужчин для того, чтобы воевать", — подчеркнул он.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации с проработкой замечаний главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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