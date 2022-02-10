Ярославский сказал, что никак не может прокомментировать смертельное ДТП

Ярославский заверил, что спал дома, когда произошло смертельное ДТП в Харьковской области

Ярославский заверил, что спал дома, когда произошло смертельное ДТП в Харьковской области

Бизнесмен не подтвердил и не опроверг информацию, что к аварии причастен автомобиль из его кортежа.

Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда автомобиль из, вероятно, его кортежа насмерть сбил мужчину в Харьковской области.

Об этом Ярославский сказал в комментарии "Объективу".

"Я спал дома и утром только узнал это", – сказал бизнесмен.

В то же время он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что аварию мог совершить автомобиль из его кортежа. Ярославский сказал, что "не следит за своими номерами" в ответ на вопрос о том, принадлежит ли автомобилям его кортежа номерной знак 0018.

На вопрос: "Как вы вообще можете прокомментировать это, и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак". На уточняющий вопрос о том, где находился его кортеж, пока бизнесмен спал, тот ответил: "Спросите у кортежа".

В компании Ярославского заявили, что ДТП совершил их водитель

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. Утром был выявлен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В данный момент он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", – говорится в сообщении.

Там отметили, что 10 февраля Ярославский в соответствии с составленніым в начале недели рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей.

Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.

В МВД Украины 10 февраля сообщили, что правоохранители вызвали на допрос Ярославского.

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