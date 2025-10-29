YASNO в партнерстве с «Видавництвом Старого Лева» представило образовательную книгу для детей об энергетике

Реклама

Об этом говорится в сообщении YASNO .

«YASNO продолжает рассказывать об энергии, чтобы она стала более понятной каждому из нас в рамках собственного образовательного проекта. Теперь – через детскую книгу «Энергия. Наука вокруг нас» доктора Шини Самары, которая подготовлена в партнерстве с Видавництвом Старого Лева», - говорится в нем.

Отмечается, что эта книга позволит детям узнать, как производятся и работают различные виды энергии, какая энергия используется дома и как каждый может стать энергоэффективным.

Реклама

Отмечается, что 20 грн из каждой проданной книги будет перечислено в благотворительный фонд «Дети Героев», чтобы поддержать детей, потерявших одного или обоих родителей в результате российской войны в Украине.

«Рассказывать о довольно сложных вещах можно простым языком, который будет понятен даже детям. Наши образовательные проекты и награды за них – тому подтверждение. Поэтому приглашаем родителей и детей погрузиться в увлекательный мир вокруг нас окружающей среды. Книга «Энергия. Наука вокруг нас» не только о чтении. Знание информации, содержащейся в ней, позволит детям с малых лет формировать привычки бережливого потребления энергии и бережно относиться к природным ресурсам. А еще о поддержке. Ведь часть средств по каждому приобретенному примеру пойдет в фонд «Дети Героев», – сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.