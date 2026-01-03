"Ясный мальчик": история 22-летней Анастасии и ее 3-летнего сына, которых убил "Искандер" в Харькове

Удар по Харькову: под завалами погибла 22-летняя жительница Кривого Рога и ее 3-летний сын / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В результате удара «Искандерами» по Харькову 2 января погибла 22-летняя мама и 3-летний мальчик.

Детальнее о жертвах атаки пишет местное издание «Медиапорт».

По информации издания, в результате российской атаки погибли 22-летняя Анастасия Пархоменко и ее трехлетний сын Максим. Они родом из Кривого Рога Днепропетровской области, в начале полномасштабной войны выехали в Польшу, но вернулись в Украину и поселились в Харькове.

«Они выехали в Польшу, чтобы ни она, ни ребенок не страдали. Там она познакомилась с парнем Тимофеем. Они там познакомились и уехали в Харьков. Он харьковчанин. Они приехали [в Харьков] в сентябре, она прошла стажировку и два месяца отработала. У нее была компьютерная работа», — рассказывает бабушка Анастасии.

По словам Татьяны, сын Анастасии Максим в Харькове ходил в волонтерский сад. В последний раз бабушка видела его перед отъездом семьи др. Польши.

«Она такая светлая была, такая правильная. Максим — ясный мальчик. Она его так любила, в 19 лет родила, очень сильно заботилась. Они жили в квартире бабушки Тимофея», — отмечает она.

Отчим мальчика — Тимофей выжил, потому что на момент удара его не было в квартире.

Напомним, что 2 января в Харькове две российские ракеты «Искандер» полностью разрушили торгово-офисное здание и обрушили подъезд жилой четырехэтажки.

В результате удара погиб трехлетний Максим и его мама. Среди пострадавших — 6-месячный ребенок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Баллистика прямо в многоэтажку! Ужас в Харькове прямо сейчас!