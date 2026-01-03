- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1074
- Время на прочтение
- 2 мин
"Ясный мальчик": история 22-летней Анастасии и ее 3-летнего сына, которых убил "Искандер" в Харькове
Россия оборвала жизнь молодой семьи, вернувшейся из Польши в Харьков.
В результате удара «Искандерами» по Харькову 2 января погибла 22-летняя мама и 3-летний мальчик.
Детальнее о жертвах атаки пишет местное издание «Медиапорт».
По информации издания, в результате российской атаки погибли 22-летняя Анастасия Пархоменко и ее трехлетний сын Максим. Они родом из Кривого Рога Днепропетровской области, в начале полномасштабной войны выехали в Польшу, но вернулись в Украину и поселились в Харькове.
«Они выехали в Польшу, чтобы ни она, ни ребенок не страдали. Там она познакомилась с парнем Тимофеем. Они там познакомились и уехали в Харьков. Он харьковчанин. Они приехали [в Харьков] в сентябре, она прошла стажировку и два месяца отработала. У нее была компьютерная работа», — рассказывает бабушка Анастасии.
По словам Татьяны, сын Анастасии Максим в Харькове ходил в волонтерский сад. В последний раз бабушка видела его перед отъездом семьи др. Польши.
«Она такая светлая была, такая правильная. Максим — ясный мальчик. Она его так любила, в 19 лет родила, очень сильно заботилась. Они жили в квартире бабушки Тимофея», — отмечает она.
Отчим мальчика — Тимофей выжил, потому что на момент удара его не было в квартире.
Напомним, что 2 января в Харькове две российские ракеты «Искандер» полностью разрушили торгово-офисное здание и обрушили подъезд жилой четырехэтажки.
В результате удара погиб трехлетний Максим и его мама. Среди пострадавших — 6-месячный ребенок.
