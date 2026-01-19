Является ли декретный отпуск основанием для отсрочки от мобилизации

© Associated Press

В Украине женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Кто может воспользоваться этим отпуском, как его оформить — объяснили в Министерстве юстиции.

При этом мужчины, оформившие такой отпуск, права на отсрочку не имеют, если нет других оснований, определенных законодательством (например, содержание трех и более несовершеннолетних детей).

Какие выплаты предоставляются в декретном отпуске

Выплаты в связи с отпуском по уходу за ребенком до трех лет не предусмотрены.

Родители получают только одноразовую помощь при рождении ребенка — 41 280 грн. Из этой суммы 10 320 грн выплачивается сразу, остальное — равными частями в течение 36 месяцев.

После оформления отпуска на отца помощь выплачивается ему.

Отпуск по уходу за ребенком после завершения отпуска по беременности и родам может быть предоставлен по желанию одному из родителей.

Отпуск завершается в день, когда ребенку исполняется три года — на работу человек выходит на следующий день. Если ребенок нуждается в домашнем уходе и это подтверждено медицинским заключением, продолжительность отпуска может быть продлена до шести лет. Такой отпуск оформляется на основании заявления работника и соответствующей справки по форме №080-1/о.

