Украина
218
Является ли декретный отпуск основанием для отсрочки от мобилизации

Право на отсрочку имеют именно женщины. При этом мужчина, который берет отпуск по уходу за ребенком, не может иметь права на отсрочку от мобилизации на этом основании.

Анастасия Павленко
В Украине женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Кто может воспользоваться этим отпуском, как его оформить — объяснили в Министерстве юстиции.

При этом мужчины, оформившие такой отпуск, права на отсрочку не имеют, если нет других оснований, определенных законодательством (например, содержание трех и более несовершеннолетних детей).

Какие выплаты предоставляются в декретном отпуске

Выплаты в связи с отпуском по уходу за ребенком до трех лет не предусмотрены.

Родители получают только одноразовую помощь при рождении ребенка — 41 280 грн. Из этой суммы 10 320 грн выплачивается сразу, остальное — равными частями в течение 36 месяцев.

После оформления отпуска на отца помощь выплачивается ему.

Отпуск по уходу за ребенком после завершения отпуска по беременности и родам может быть предоставлен по желанию одному из родителей.

Отпуск завершается в день, когда ребенку исполняется три года — на работу человек выходит на следующий день. Если ребенок нуждается в домашнем уходе и это подтверждено медицинским заключением, продолжительность отпуска может быть продлена до шести лет. Такой отпуск оформляется на основании заявления работника и соответствующей справки по форме №080-1/о.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде готовят закон об отмене отсрочки для поступающих в возрасте старше 25 лет. Больше об этом читайте в новости.

