Является ли электронный кабинет военнообязанного альтернативой электронной повестке: ответ нардепа

Электронный кабинет должен быть верифицирован через электронную подпись или другие электронные возможности. Чтобы точно знать, что ТЦК имеет дело с конкретным человеком.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

По его словам, на сегодняшний день то, что предложило Министерство обороны – это верификация, актуализация своих учетных данных. Во-первых, этот законопроект говорит о том, что все после его принятия должны обновить свои данные в течение определенного промежутка времени. Скорее всего, речь идет о 6 месяцах.

"То есть это означает, что каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные. Прописка, где он там работает, то есть основные данные, которые есть. Для того, чтобы не ходить каждый раз в военкомат, предлагается сделать такой электронный кабинет военнообязанного". Электронный кабинет, который будет верифицирован, что это именно этот человек, то есть через электронную подпись или другие электронные возможности. Чтобы точно знать, что ТЦК имеет дело с конкретным человеком", — пояснил нардеп.

При этом он подчеркнул, что пока новой редакции законопроекта в стенах парламента нет.

Ранее речь шла о том, что Кабинет министров Украины официально не регистрировал в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о мобилизации. При этом источники утверждают, что документ на прошлой неделе был передан в парламент на предварительное обсуждение. Отмечается, что продолжаются дискуссии.

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