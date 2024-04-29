Является ли грехом убегать от воинского долга и быть уклонистом: в ПЦУ рассказали

Обязанностью каждого гражданина Украины защита своей семьи и родной земли. Однако пока окончательного ответа, есть ли уклонение от военной службы грехом, пока нет

Об этом заявил митрополит ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Телеграфу".

По мнению иерарха, ответ на этот вопрос должен дать богословско-этическая комиссия.

"Она [комиссия] должна дать однозначный ответ. Хотя на этот вопрос однозначного ответа, думаю, нет. Мы живем в нашем государстве, мы должны его защищать, но и государство должно защищать наши конституционные права, обязанности и интересы. К сожалению, мы у нас есть Украина как родная мать, территория, которую мы любим, но государство как институция очень часто не выполняет свои конституционные обязанности перед гражданами", – отметил митрополит Александр.

Драбинко неожиданно заявил, что иногда через эту призму уклонтстов можно понять. В то же время он подчеркнул, что обязанностью каждого гражданина Украины является защита как своей семьи, так и своей родной земли.

Митрополит откровенно заметил, что иногда государство как институцию используют в собственных интересах политические кланы или олигархические персоналии, которые сами не уходят на фронт.

"Поэтому защищать государство как территорию и как мать-Украину необходимо, но как институт и чьи-то личные интересы, которые сами не хотят их защищать, а посылают туда других – это очень сложный вопрос", — подытожил Драбинко.

Ранее митрополит ПЦУ объяснил, является ли грехом желать смерти оккупантам.

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