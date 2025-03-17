Является ли нарушение ТЦК при мобилизации основанием для увольнения со службы: окончательное решение Верховного Суда

Как оказалось, принудительная мобилизация не является причиной для увольнения мобилизованного с военной службы.

Верховный Суд установил, что если военнообязанного призвали на службу во время мобилизации, то этот процесс уже нельзя отменить – даже если мобилизация произошла с нарушениями ТЦК.

Об этом указал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу 160/2592/23 по иску военнослужащего.

Истец заявлял о несоблюдении порядка проведения его призыва на военную службу в связи с непрохождением медицинского осмотра.

Суд первой инстанции и апелляционный суд признали противоправными действия районного ТЦК и обязали воинскую часть уволить его с военной службы.

Однако Верховный Суд отменил эти решения. Свое решение ВС аргументировал тем, что когда военнообязанного призвали на службу во время мобилизации, этот процесс уже нельзя отменить – разве что если у мужчины есть законные основания для отсрочки. В суде отметили, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра во время его призыва не является свидетельством непригодности к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы.

"Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет возобновления предыдущего положения лица, призванного на военную службу", – говорится в решении.

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