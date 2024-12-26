Является ли основанием для пересечения границы документ, подтверждающий снятие лица с воинского учета: в Верховном Суде объяснили

Военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о воинском учете лица.

Документ, подтверждающий снятие лица с воинского учета, не является основанием для пересечения границы.

Об этом сообщили в Верховном Суде, передает "Судебно-юридическая газета".

"Факт снятия с воинского учета на основании пп. 6 п. 6 в. 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ("были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления") не является основанием (в предусмотренных законом случаях) для выезда за границу в период введения на территории Украины военного положения. Документами, которые свидетельствуют про факт снятия лица с воинского учета, является военный билет или временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой", – говорится в постановлении Кассационного административного суда.

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В то же время отмечается, что военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о вопросе воинского учета лица и сам по себе он не является достаточным подтверждающим документом для пересечения государственной границы лицом в условиях военного положения.

Напомним, теперь признанные непригодными к службе не будут исключаться с воинского учета. Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах.

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