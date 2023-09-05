"Яйца в состоянии пашот": Данилов раскритиковал позицию Запада по отношению к Путину и призывы к переговорам

В информационном пространстве все чаще раздаются тезисы о переговорах с Россией.

Украинский народ будет бороться за свою независимость столько, сколько потребуется. Садиться за стол переговоров с убийцами наших детей никто не будет.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности.

"Если кто-то считает, что мы будем казаться, что мы будем как-то идти на уступки ради того, чтобы человек, который на сегодняшний день уже убил 500 наших детей, должен сесть с нами за стол переговоров, то у меня просто вопрос: "Как вы вообще с ним можете разговаривать?" Человек, убивший 500 детей в 21 веке должен сидеть за решеткой, а вы говорите, что с ним нужно вести переговоры? О каких коридорах? О каких-то удобрениях? Вы о чем разговариваете?", – рассуждает Данилов.

"Пашотовые яйца" Запада могут привести к захвату власти автократиями"

К сожалению, констатировал Данилов, сегодня у немалого количества политиков "яйца находятся в состоянии пашот". Именно западные демократии способствовали тому, что путинское вторжение в 2022 году стало возможным.

"Вы таким образом своими пашотовыми яйцами заведете к тому, что автократические режимы захватят власть во всем мире. Эта мерзость (Путин – ред.) находится у власти благодаря Западу уже 23 года. Когда он делал все, что не вписывалось в демократические" рамки, ему давали возможность богатеть. И сейчас эта вещь возвращается против нашего свободного народа", – заявил секретарь СНБО.

Ранее Данилов заявил, что Украина может поражать цели в РФ на расстоянии 1500 километров.

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