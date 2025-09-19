"Яйца по 17 грн" для ВСУ: НАБУ и САП раскрыли материалы следствия о хищениях в Минобороны

НАБУ и САП завершили расследование по делу о «яйцах по 17 грн» для ВСУ / © НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали материалы дела о хищениях более 733 миллионов гривен, а также покушении на растрату 788 миллионов гривен на закупки продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Расследование этого дела, известного как скандал с «яйцами по 17 грн», наконец-то завершено.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Схема хищений и ее фигуранты

Следствие установило, что в 2022–2023 годах поставки продуктов для ВСУ происходили через так называемые продуктовые комплекты. Цена этих комплектов определялась как средняя стоимость всех товаров из каталога, что позволяло поставщикам манипулировать ценами. Они завышали цены на популярные продукты, например, яйца, и занижали на те, что почти не использовались.

Среди подозреваемых в деле — бывший руководитель департамента Министерства обороны Богдан Хмельницкий и владелица компаний-поставщиков Татьяна Глиняная. По данным следствия, в период с августа по декабрь 2022 года две принадлежащие Глиняной компании незаконно получили более 733 миллионов гривен. Хмельницкий со своей стороны способствовал совершению преступления, поскольку «не замечал ценовых аномалий» при подписании договоров.

Роль журналистов и «яйца в килограммах»

Журналистские расследования сыграли решающую роль в разоблачении этой коррупционной схемы. В частности, расследование Юрия Николова в «Зеркале недели», в котором говорилось о закупке яиц по цене 17 гривен, повлекло за собой значительный резонанс. НАБУ обнародовало материалы прослушивания, из которых слышно, как фигуранты в панике обсуждают, что после публикации будут вынуждены снижать цены.

«Многие не верили в реальность схемы и убеждали Николова, «Зеркало недели» и ЦПК, что якобы никакой схемы нет, цитируя в частности аргументы экс-министра обороны Резникова о «яйцах в килограммах», — отмечает Центр противодействия коррупции.

Однако материалы НАБУ полностью опровергают эти аргументы, доказывая, что преступная схема с хищением государственных средств действительно существовала.

Напомним, на «схеме с яйцами» Татьяна Глиняная "озолотилась" и стала владелицей элитной недвижимости в Хорватии. Только в городе Сплит предпринимательнице принадлежат не менее трех отелей.