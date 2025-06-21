Что кроется за идеями Путина об "одном народе": Портников предостерегает

Журналист Виталий Портников

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За имперскими нарративами Кремля об «одном народе» и «русских корнях Украины» кроются скрытые угрозы для Украины. Но настоящая опасность заключается в ежедневных языковых выборах украинцев, формирующих будущее идентичности государства.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в сообщении на своей странице в социальной сети Facebook.

Портников в своей публикации обратил внимание, что с каждым годом полномасштабной войны первобытный шок и желание разговаривать по-украински «в знак протеста» постепенно ослабевает и уступает место обычному русскоязычному бытовому комфорту и ссылке на Конституцию. Он с беспокойством отметил, что чем ближе к городам, которые Россия запланировала превратить в руины, тем больше русский язык до сих пор звучит на улицах.

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Журналист предостерег от легкомысленного отношения к этому как к «эволюции». По его мнению, главное — не государственная политика или законы о языке, а прежде всего личные усилия каждого гражданина и сознательный выбор говорить по-украински не только на работе или в общественных местах, но и дома, в кругу семьи.

«Украина — государство, в котором семья всегда властвует над любыми намерениями власти. Если вы сегодня говорите с вашими детьми на русском, на каком языке эти дети будут сегодня смотреть мультфильмы, а завтра смотреть фильмы и читать книги? Может ли вы думаете, что в условиях обиды на Россию в нашей стране появится какая-то особая русскоязычная культура для своих?», — задал риторический вопрос журналист.

Он провел параллели с Германией, Австрией и немецкими кантонами Швейцарии, где общее культурное пространство определяется доминирующим языком, даже если народы не считают себя одним целым.

«На этом пространстве все общее — от поп-музыки и литературы до путеводителей по ночным клубам. Если какой-то язык остается языком вашего быта и семейного диалога, он возьмет свое в культуре и сознании — и никакое государство вам не поможет», — подчеркнул Портников.

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Журналист добавил, что государство может принять законы и переименовать улицы, но если люди не будут делать усилия над собой, «Украина в будущем будет страной Пушкина, Путина и Латыниной, а не страной Шевченко, Леси и Шептицкого.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин снова озвучил идеологическую риторику, отрицающую суверенитет Украины. Он заявил, что украинцы и россияне являются «одним народом», и с этой точки зрения «вся Украина — наша».

Напомним, Портников заявил, что Россия целенаправленно терроризирует гражданское население Украины, чтобы склонить ее к капитуляции и принятию условий Кремля. Это часть плана, подобного действиям РФ в Чечне.