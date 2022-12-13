Язык и борьба с пропагандой РФ: почему важно как можно быстрее принять законопроект о медиа

Документ определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

Законопроект о медиа №2693-д, который должен урегулировать в Украине отношения, связанные с распространением массовой информации, Верховная Рада пытается принять еще с 2020 года. С тех пор в стране произошло много изменений, а в этом году началась широкомасштабная война с РФ, коренным образом изменившая ситуацию в информационном пространстве Украины.

Поэтому в этом году этот документ снова вернулся в повестку дня украинского парламента и даже 30 августа прошел первое чтение. То есть законопроект №2693-д "О медиа" принят за основу. Пока нардепы готовятся проголосовать за него уже и во втором чтении. Однако, по словам первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, сейчас этот законопроект слишком политизирован и имеет очень много поправок.

Почему законопроект о медиа важен, вместе с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем разбирался ТСН.ua.

Этот проект закона направлен на обеспечение и регулирование деятельности в сфере медиа в соответствии с принципами прозрачности, справедливости и беспристрастности, стимулирования конкурентной среды, равноправия и независимости медиа. То есть, регулирует отношения, связанные с распространением массовой информации. Этот Закон также определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

Более того, он обновляет правила по языковым квотам для аудиовизуальных медиа (ТВ и радио), в частности, приближает введение квоты украинского языка в размере 90%. Правда, эта квота заработает в случае принятия закона от 01.01.2024 года. Однако, как ТСН.ua сказал Тарас Кремень, фактического украинского языка уже и значительно больше, чем предусмотрено квотой. Реальное состояние очень высоко в информационном пространстве, поэтому привязка к терминам уже не столь актуальна.

– Что еще меняется в языковом аспекте по сравнению с текущим регулированием? Поддерживаете ли вы эти изменения?

«Во-первых, изменено определение украиноязычных программ и фильмов, согласно которым они действительно должны быть украиноязычными. языки. И также отдельные нормы гармонизированы с законом о государственном языке", — подчеркнул Тарас Кремень.

Также законопроект о медиа обновляет процедуру формирования черных списков, то есть перечня лиц, представляющих угрозу национальному информационному пространству. И по словам, Тараса Кременя, появление таких списков не случайно.

"С началом войны 2014 года такие списки были реакцией на контрпропаганду отдельных граждан соседних стран, которые пытались дестабилизировать ситуацию в украине. Это абсолютно оправдано, когда им был запрещен въезд или некоторые из них объявлены в международный розыск. Появление этих списков в законопроекте о медиа — это продолжение работы, которая велась и шла с 2014 года. Такие списки — это один из форматов нашего противодействия и дезинформации и утверждение национальных интересов", — считает Уполномоченный по защите государственного языка.

К тому же в законопроекте отдельная девятая глава посвящена борьбе с пропагандой и противодействию агрессии РФ на информационном фронте. И Тарас Кремень положительно оценивает эти нормы документа, поскольку они являются факторами, отвечающими за национальную безопасность Украины.

"Все, что направлено на усиление нашей информационной среды, как основной составляющей борьбы против страны-агрессорки, конечно, мы поддерживаем и разделяем. Хочу сказать словами по решению Конституционного суда Украины — все, что несет угрозу украинскому языку, культуре и идентичности в информационном пространстве ,и — представляет опасность для украинской государственности. Все, что нам угрожает на уровне металлальном и духовном, информационном и культурном — это угрожает государственности. Язык является одним из ключевых факторов нашей безопасности", — отмечает он.

Важность законопроекта о медиа для Украины имеет еще одну важную составляющую – евроинтеграционную. То есть от его принятия зависит динамика движения Украины в ЕС.

"Буду верить, что в ближайшее время этот законопроект будет вынесен к стенам Верховной Рады и поддержан большинством нашего парламента. Убежден, это должно произойти на этой неделе. От этого документа, как и от ряда других, зависит, насколько динамично Украина будет идти в Европейский Союз", — подчеркнул Тарас Кремень.

Поскольку, по его убеждению, сегодня, в условиях полномасштабного вторжения, государственный язык стал одной из ключевых линий обороны и появление закона о медиа – это не что-то случайное – это закономерное, комплексное решение по усилению наших национальных параметров безопасности, на которых держится украинское государство.

Напомним, законопроект "О медиа" зарегистрировали в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, в мае 2020 года нардепы отправили его на повторное первое чтение, а затем и на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла документ в первом чтении и нардепы должны рассмотреть его в целом — принять во втором чтении.

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