Языки огня охватили несколько этажей: видео с места попадания РФ по многоэтажке в Харькове

В Сети появилось видео последствий попадания россиян по многоэтажке в Харькове.

Видео публикуют местные ТГ-каналы.

На кадре видно, что после попадания бомбы возник пожар и разрушение. Языки огня охватили несколько этажей и вырываются через выбитые окна.

По последним данным от местных властей, по состоянию на 16:20 известно о 33 раненых, среди них — дети. Продолжается спасательная операция и тушение пожара на месте прилета.

"Уже известно о 33 раненых мирных жителях многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа — с 9 по 12. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. На месте работают все соответствующие службы", — написал мэр города. Игорь Терехов.

Россия сбросила бомбу на многоэтажку в Харькове: видео последствий попадания

Напомним, после 15:00 в Харькове раздались взрывы. Россия атаковала город Кабамы, попала в многоэтажку. На месте удара возник пожар.

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