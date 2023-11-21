Языковой омбудсман объяснил, почему не существует понятия "русскоязычный украинец"

Украинский в Украине есть и должен быть господствующим.

Нет такого понятия "русскоязычный гражданин Украины". Этот маркер был введен российской идеологией.

Об этом сказал языковой омбудсман Тарас Кремень в эфире Радио Свобода.

Как отметил омбудсман, этот вопрос определяется решением Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года. В нем говорится, что есть граждане Украины, которые в свое время обрусели.

Что нужно улучшить

В Украине, считает уполномоченный, нужно принять Программу содействия овладению украинским языком как государственным.

"Украинский является обязательным для Вооруженных сил Украины, для разведорганов, он господствует во всех сферах общественной жизни. И независимо от того, это национальные сообщества или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории Украинского Государства. Потому что это язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации", – заметил языковой омбудсман.

Заметим, недавно в Одесской области разразился языковой скандал. Продавщица отказалась обслуживать девушку на украинском.

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