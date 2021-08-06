Языковой омбудсмен посоветовал тем, кого не устраивает его работа и Украина, поехать туда, где им будет комфортно

Языковой омбудсмен призвал уважать украинский народ, который веками боролся за независимость.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень порекомендовал тем, кого не устраивает его работа, языковой закон и государство Украина, поехать туда, где им будет комфортно.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Тарас Кремень отметил, что угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, поскольку язык — это своеобразный код нации, а не только средство общения.
"Тому, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает Украинское государство, — сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно. Но если вы гражданин Украины, если вы осуществляете свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию здесь, пожалуйста уважайте и выполняйте Конституцию Украины и ее законы. Уважайте украинский народ, который веками боролся свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на востоке нашей страны ", — подчеркнул языковой омбудсмен.
Напомним, доктор Евгений Комаровский заявил, что если бы он знал, что в Украине будет языковой омбудсмен, он бы покинул страну еще 30 лет назад. Педиатр считает, что должность языкового омбудсмена "унижает Украину в веке толерантности".