"Языковой патруль" в Ивано-Франковске: мэр Марцинкив рассказал, как будут действовать инспекторы

Лицам, которые в общественном пространстве или во время предоставления услуг не используют государственный язык толерантно делать замечания в случае употребления русского языка и предлагать посетить языковые курсы.

Граждане, которые присоединятся к так называемым "языковым патрулям", которые намерены ввести в Ивано-Франковске, не будут иметь особых полномочий и не будут наказывать нарушителей.

Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире телеканала NTA.

По его словам, общественные инспекторы на улицах города и в общественных заведениях будут следить за соблюдением языкового законодательства и популяризировать использование государственного языка в публичном пространстве.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что "языковые патрули" будут толерантно делать замечания в случае употребления русского языка и предлагать посетить языковые курсы.

"Будут говорить: "Мы просим вас употреблять государственный язык, если вам трудно говорить на украинском, тогда можете пройти курсы, чтобы вам было легче на нем общаться"., – отметил Марцинкив.

В случае выявления нарушений по употреблению государственного языка в публичном пространстве или при оказании услуг или агрессивной реакции на замечания общественные инспекторы будут вызывать полицию.

Руслан Марцинкив сообщил, что после обнародования информации об инициативе в администрацию города уже обратились около 50 человек, желающих стать языковыми инспекторами. Но когда они смогут приступить к такой деятельности, пока неизвестно.

Как оказалось, для реализации этой инициативы с инспекторами еще предстоит провести обучение, программу которого еще только разрабатывают.

Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что после встречи с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем у него возникла идея создать "языковую инспекцию", поскольку в общественном пространстве города, по его словам, стало больше русского языка.

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