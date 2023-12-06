Языковой скандал в Днепре: преподавательницу наказали, но в Сети возмущены

В медицинском университете Днепра объявили выговор преподавательнице Людмиле Новожениной, которая, по словам студентов, заставляла их переходить на русский язык во время ее пар.

Об этом сообщила народная депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

"Преподаватели медуниверситета Днепра дали выговор. Это первая жалоба. Университет усилит контроль за языком образовательного процесса. Нам нужно творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга!", — говорится в ее сообщении.

Однако в Сети возмущены решением руководства университета. Украинцы считают, что преподавательницу нужно было уволить. Кроме того, они сетуют, что аппарат вуза долго думал, как наказать Новоженину. Пользователи соцсетей оставляют следующие комментарии:

"Однажды слабенько и поздно.

Почему ее не уволили???

Неплохо для начала. Теперь нужно следить, подействует ли

Преподавательнице как соловья".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отжигает не только Фарион! В Украине вспыхнул новый ЯЗЫКОВОЙ СКАНДАЛ!

Напомним, в прошлом месяце одна из студенток медицинского университета Днепра заявила, что преподавательница заставила ее говорить по-русски и унизила за украинский язык. Однако педагогиня от всех обвинений отрекается. В ректорате вузы позже сообщили, что преподавательница попала в реанимацию. Ей стало плохо во время занятий. Что известно о языковом скандале – читайте ЗДЕСЬ.

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