Языковой скандал в Днепре: учительница выгнала из класса дочь военных из-за замечания о русском

Ученица днепровской гимназии Богдана с мамой Оксаной

В гимназии Днепра вспыхнул скандал из-за конфликта между учительницей и 6-летней дочерью военных. Мать девочки утверждает, что ребенка выгнали с урока за замечание в адрес педагога по поводу общения на русском. Руководство заведения факт использования языка агрессора отрицает, однако учительница уже получила выговор.

Об этом сообщило «Суспильне Днипро».

Девочку выгнали из класса за замечание о русском языке — детали

Мама первоклассницы одной из гимназий Днепра Оксана рассказала, что 25 мая учительница английского языка якобы вывела ее шестилетнюю дочь Богдану из класса после того, как девочка попросила педагога не разговаривать на русском во время урока. По словам женщины, для их семьи языковой вопрос является принципиальным: сама Оксана сейчас служит в армии, а отец Богданы погиб на войне в 2019 году.

«Ребенок сделал замечание учителю, почему та разговаривает на русском языке, когда Россия нас убивает, за что был изгнан из класса. На сегодняшний день тысячу детей московиты забрали к себе, вывезли с оккупированных территорий. Они сейчас их учат русскому языку. Они их учат ненавидеть украинцев. Какая должна быть мотивация еще разговаривать на украинском языке?» — высказалась мать школьницы.

После того как дочь рассказала о ситуации, Оксана обратилась к директору и учительнице. В то же время в гимназии отрицают факт общения на русском.

"Они сейчас говорят, что мой ребенок все, соответственно, выдумал, все это придумал, такого не может быть. Что ее просто вывели на секунду, чтобы она успокоилась. А я говорю: «В каком это состоянии был мой ребенок шести лет, чтобы его надо было успокаивать», — рассказала военнослужащая.

Позиция педагогов относительно языкового скандала и изгнания ребенка из класса

Директор гимназии Евгений сообщил, что после инцидента в заведении создали специальную комиссию для выяснения обстоятельств. По результатам внутреннего расследования, по его словам, подтверждения того, что учительница говорила на русском, не нашли. В то же время установили, что ученица некоторое время находилась за пределами класса.

«Объяснительную записку мы брали от учителя, который преподает, и от учителя, который присутствовал в конце кабинета и проверял работы детей на уроке. Был подтвержден факт пребывания ребенка до двух минут за пределами класса наедине, что является нарушением педагогической этики и внутренних документов, за что было вынесено педагогу выговор«, — рассказал директор.

Начальница городского управления образования Елена Яковенко заявила, что о случае в департаменте узнали только после приезда журналистов в гимназию. По ее словам, несмотря на выводы школьной комиссии, ситуацию будут дополнительно проверять.

«Факт того, что учительница общалась на русском, не подтвердился. Впрочем, я в кабинете не была, и я не могу утверждать это, но понимаю, насколько важен сегодня этот вопрос — соблюдение языкового закона», — отметила чиновница.

Директор гимназии не позволил журналистам пообщаться с учительницей, о которой идет речь. По его словам, после инцидента педагог чувствует себя плохо. Также господин Евгений добавил, что женщина работает в заведении более пяти лет, преподает английский язык и является детским психологом.

Жалоба к представительнице уполномоченного по защите государственного языка

Тем временем мать первоклассницы подала жалобу представительнице уполномоченного по защите государственного языка Кристине Головачевой. Там заявили, что намерены инициировать государственный контроль для проверки деятельности учительницы в гимназии. Также напомнили, что за нарушение языкового законодательства предусмотрен штраф — от 3500 грн.

«Необходимо провести проверки этого учебного заведения, служебное расследование и ставить вопрос о профпригодности этой учительницы. Вчера мама просила у директора, чтобы учитель была уволена. Я, как юрист, как педагог и как мама ребенка, считаю, что эта учительница должна быть отстранена от работы в этом классе«, — подчеркнула Головачева.

Корреспонденты пообщались с главой родительского комитета Лилией. Она сообщила, что других жалоб от родителей относительно использования русского языка на уроках английского не поступало.

