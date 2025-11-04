Языковой скандал в Харькове: водитель такси потерял работу из-за пренебрежения государственным языком

Водитель такси потерял работу из-за пренебрежения к государственному языку / © Pexels

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 5100 грн. на водителя такси в Харькове. Причиной стало то, что мужчина в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, нарушив требования законодательства. Сервис такси, со своей стороны, бессрочно ограничил этому водителю доступ к своей платформе.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

Штраф за нарушение и реакция сервиса

Согласно статье 36 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», украинский язык является языком обслуживания пассажиров во всех видах транспорта. Обслуживание на другом языке возможно только по просьбе пассажира и по взаимному согласию сторон.

В ходе осуществления мероприятий государственного контроля Уполномоченная также обратилась в центральный офис соответствующего сервиса такси. Сервис сообщил, что после инцидента:

Доступ этого водителя к платформе ограничен бессрочно. Всех водителей компании снова предупредили об обязательном обслуживании клиентов на украинском языке.

Дальнейшие действия властей

Елена Ивановская подчеркнула, что наложение штрафа – только первая реакция государства на недопустимое поведение работника сферы обслуживания. Параллельно с этим уполномоченная направила обращение в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины (СБУ).

Цель этих обращений – дать правовую оценку высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора.

«Мы не имеем права терпеть проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд», — подчеркнула Елена Ивановская.

Она добавила, что лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, государственным символам и самому государству Украина, должны ответить по закону.

Ивановская напомнила, что скандал в Харькове, к сожалению, не единичный случай. Недавно за аналогичное нарушение - отказ обслуживать государственным языком - к административной ответственности привлекли еще одного водителя такси, но в этот раз инцидент произошел в Одессе. Решением уполномоченного по защите государственного языка на него наложен штраф в размере 3400 грн.

