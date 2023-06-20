Языковой скандал в Одессе: две женщины набросились на уличных музыкантов, исполняющих патриотические песни

В Одессе разгорелся языковой скандал. Там две нетрезвые женщины напали на уличных музыкантов, которые исполняли украинские песни.

Об этом на своей странице в соцсети написала очевидец инцидента Юлия Городетская.

По словам женщины, две женщины подошли к уличным артистам, которые пели украинские песни, и начали выкрикивать фразы "понаехали". Они бросались на Юлию, которая снимала на видео этот инцидент и пытались выбить из рук телефон.

“Закончилось все обычно: “Посмотри на себя, но у тебя же мужика давно не было, кто тебя захочет” и другими одесскими богемными оборотами людей, которые страшно гордятся тем, что здесь родились. Я тоже родилась. И тоже горжусь. Но, Боже, как стыдно за эту пи***ту. Особенно сейчас, когда в городе действительно много неодесситов – вынужденно, трагически, но здесь. Кто-то сбежал из захваченного дома или из постоянно бомбардируемого дома. Отвратительно. Кажется, если я услышу вопрос "вы одесситка?" еще хоть раз, меня вырвет — прямо на спрашивающего”, — рассказала Юлия.

Она также добавила, что на месте находились и патрульные полицейские, которые проверили документы у музыкантов, однако в сам конфликт особо не вмешивались.

“А где вы были, когда звезда с ушами придиралась к Вите? Почему вы не проверили тех теть, которые особо не скрывались?”, — подчеркнула женщина.

Напомним, что Черное море страдает последствиями подрыва россиянами Каховской плотины.

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