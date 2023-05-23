Языковой скандал в школе в Днепре: появились новые подробности и реакция омбудсмена

Школьница, с которой произошел инцидент, учится сразу в двух школах: за границей, где находится с мамой в вынужденной эвакуации, и в самом Днепре.

В Днепре в школе №126 разразился языковой скандал. Учительница начала онлайн урок в 6-м классе на русском. Елена Юхимчук – мама ученицы сделала замечание учительнице. После этого 12-летнюю девочку, по словам женщины, начали травить и писать угрозы в мессенджере. Появились новые подробности после огласки ситуации.

Об этомговорится в материале "Радио Свободы".

"Один из учеников дважды обратился к учительнице по теме на украинском языке, она дважды ответила ему на русском. Я присоединилась: включила микрофон, представилась – мама такой-то ученицы, попросила ее вести урок на украинском", – рассказала мама ученицы.

Педагогиня начала возмущаться. Подчеркнула, что это ее родной язык, а урок он еще не начинал.

После конфликта ее дочь из онлайн-урока выбросили. Подключиться повторно не смогли – учительница не принимала запрос.

Добавим, что ТСН.ua мама ученицы рассказала и о травле со стороны родителей. В родительском чате они встали на защиту учительницы и предложили написать коллективную жалобу, чтобы перевести девочку в другой класс. Впоследствии, по словам женщины, ее удалили из группы.

Она также добавила, что девочка инцидент пережила тяжело и находилась в подавленном состоянии.

После огласки ситуации, утверждает Елена Юхимчук, родительский комитет просил у нее прощения, однако женщина считает это формальностью.

Также она обращалась с официальным запросом в дирекцию школы. Там в ответ на обращение провели педсовет и заседание комиссии по буллингу ребенка. По ее мнению, это была формальность.

Мать после инцидента начала жаловаться в разные инстанции. В том числе и к директору школы.

В администрации заведения женщине сообщили, что всю ситуацию выяснили и факт буллинга не обнаружили. Это подтвердила и директор заведения.

Также она рассказала, что после обнародования ситуации учительница попала в больницу, а в школе провели родительское собрание и воспитательный час для детей, пригласили поговорившего с ними офицера полиции.

Вещательный омбудсмен Тарас Креминь также отреагировал на инцидент.

Во время комментирования ситуации "УП. Жизнь" Тарас Креминь подтвердил факт обращения к нему о нарушении языкового закона в школе Днепра во время образовательного процесса.

"Принял решение об осуществлении мер государственного контроля за применением государственного языка", – сказал Кремень

Из-за большого количества документов из разных органов, в частности из полиции, проверка будет продолжаться еще месяц.

Омбудсмен сообщил, что учительница, обвиненная в нарушении языкового законодательства и травле ученицы, находится за границей и проводит уроки дистанционно.

Уполномоченный подтвердил, что в отношении учительницы применили административное наказание – выговор за нарушение языкового законодательства. Такая мера была применена и в отношении директора школы, где произошел инцидент.

По словам омбудсмена, администрация школы по собственной инициативе пригласила его в учебное заведение и признала свою вину.

Напомним, в Киевской области также произошел языковой скандал. На этот раз в ТЦ продавщице отказались обслуживать на украинском языке клиентку, потому что они "русскоязычные".

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