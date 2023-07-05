Языковой скандал в школе в Днепре: как наказали учительницу, начавшую урок на русском

Все началось в апреле, когда мама вмешалась в онлайн-урок, потому что учительница говорила по-русски.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень принял решение наложить административный штраф в размере 3 400 гривен на учительницу математики из школы №126 в Днепре. Педагог общалась на русском языке на уроке.

Об этом сообщил Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

“Меры государственного контроля за применением государственного языка подтвердили факт нарушения языкового закона. Учитель математики коммунального учебного заведения в Днепре применяла негосударственный язык, чем нарушила языковое законодательство”, – отметил он.

Уполномоченный подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны сфера образования должна являться примером в вопросе соблюдения языкового законодательства.

“Существует острая необходимость усиления институционального контроля за обеспечением выполнения требований законодательства по применению государственного языка в рамках образовательного процесса и при исполнении служебных обязанностей руководителями и педагогическими работниками учебных заведений. Педагоги должны чувствовать ответственность за утверждение украинского языка как государственного ”, – объяснил Тарас Кремень.

Отметим, что в соответствии с положениями Законов Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" языком образовательного процесса в учреждениях высшего образования является государственный язык.

Согласно пункту 14 части первой статьи 9 языкового Закона, педагогические работники обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Что произошло в школе

Напомним, что скандал в школе №126 в Днепре разразился в конце апреля 2023 года. Мама ученицы 6-го класса сделала замечание учительнице из-за того, что она общалась на русском языке во время урока.

“Снова учительница, наша классная руководительница, начинает урок математики на русском. Ученик из класса дважды обращается к ней на украинском, и дважды она отвечает на русском. Потом переходит на украинский, потом снова на русский. Так длится несколько минут – и мои нервы сдают”, – объясняла мама ученицы.

После этого 12-летнего ребенка, по словам женщины, начали травить и писать угрозы в мессенджере. Саму маму, по ее словам, удалили из родительского чата.

Женщина утверждала, что в школе пытаются скрыть инцидент. Впрочем, в администрации заведения уверяли, что во всем разобрались. А полиция факта буллинга не обнаружила.

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