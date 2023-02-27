Языковой скандал на Волыни: в вузе Луцка перечислили заслуги преподавательницы, проводящей пары на русском

На днях в Волынском национальном университете разгорелся скандал из-за того, что одна из преподавательниц ведет пары на русском языке.

Руководство Волынского национального университета имени Леси Украинки выпустило официальное заявление после того, как разгорелся скандал, что преподавательница Луиза Оляндер проводит занятия на русском языке.

Соответствующее сообщение разместили на сайте вуза.

Там отметили, что "язык образовательного процесса в Волынском национальном университете имени Леси Украинки – украинский". И то, что университет обеспечивает обязательное изучение всеми соискателями образования, в том числе и иностранцами, государственного языка, а также его исследование и популяризацию.

"Единый языковой режим в университете соблюдают все участники образовательного процесса, в том числе и госпожа профессор Луиза Оляндер – первый доктор филологических наук и первая женщина-профессор на Волыни", — говорится в сообщении.

Далее руководство университета приводит текст о научных заслугах Луизы Оляндер в сфере высшего образования.

В учебном заведении также просят журналистов не распространять "сенсационных материалов".

"Просим средства массовой информации придерживаться журналистских стандартов, в частности принципа объективности, и не распространять "сенсационных" материалов, оскорбляющих достоинство госпожи профессора Луизы Оляндер и все академическое сообщество Волынского национального университета имени Леси Украинки", — говорится в сообщении.

Языковой скандал в Волынском национальном университете

На днях в Волынском национальном университете имени Леси Украинки разгорелся скандал из-за того, что одна из преподавательниц ведет пары на русском языке. Студенты отказываются ходить на лекции доктора наук Луизы Оляндер, свою позицию они высказали руководству факультета.

Декан факультета Лилия Лавринович объяснила, что Луиза Оляндер пытается говорить на украинском языке, но не все и всегда у нее получается.

Декан также добавила, что в этом году у преподавательницы заканчивается контракт, продлевать его не будут.

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