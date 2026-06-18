Языковой скандал вокруг Приходько: филолог поставила точку в вопросе о "киевском русском"

Киев

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Украинская певица Анастасия Приходько оказалась в центре громкого скандала из-за своих высказываний по поводу языкового вопроса.

На заявление певицы об использовании так называемого «киевского русского» резко и аргументированно отреагировала известная украинская лингвистка Алина Острожская.

Волну возмущения в сети вызвал пост артистки в соцсетях, в котором она решила дерзко обратиться к аудитории.

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«Привет, я Анастасия Приходько, и я говорю на киевском русском языке. Есть вопросы?» — написала певица.

Филолог Алина Острожская подчеркнула, что ни в одном из лингвистических источников нет даже упоминания о существовании такого языка.

«Не существует никаких лингвистических или научных источников, которые классифицировали бы это явление как отдельный язык. То же самое касается „одесского“ или „харьковского языков“. Ведь любые региональные различия в речи не являются основанием для выделения самостоятельного языка», — пояснила Алина.

Разница между русским языком, на котором говорят в Украине, и тем, на котором говорят в России, абсолютно незначительна и даже меньше, чем между диалектами внутри самой России. По словам эксперта, это обычный русский язык с определенными региональными особенностями.

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Лингвист убеждена, что такие заявления представляют собой обычную попытку оправдать использование языка страны-агрессора и искусственно придать ему какой-то привилегированный или особый статус.

«Поэтому, Анастасия, это просто ваша попытка придать русскому языку какой-то особый статус. А это размывает украинскую идентичность. Маскирует исторический контекст языкового давления, запретов, репрессий и русификации. Поэтому не делайте так, пожалуйста», — отметила лингвист.

Языковой скандал вокруг Анастасии Приходько — что известно

Ранее Анастасия Приходько дала резкий ответ критикам, упрекающим её за выбор языка, подчеркнув, что не считает этот вопрос определяющим для патриотизма. Певица отметила, что ежедневные вопросы о языке уже стали для неё привычным фоном, а своё раздражение она объяснила примерами двойных названий предметов, таких как «велосипед» и «бицикл» или «винтокрыл» и «коптер».

Кроме того, певицу резко раскритиковал шоумен Андрей Бедняков из-за её публикации в Threads, где она назвала русский язык, которым пользуется в быту, «киевским русским языком».

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