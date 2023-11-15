"Языковые войны" Фарион: СБУ открыла уголовное производство

СБУ открыла уголовное производство по делу языковеда и экс-депутата Ирины Фарион.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"СБУ начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион", – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что в одном из своих интервью экс-депутат сказала, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами.

Кроме того, в своих соцсетях она опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям:

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);

ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается.

Скандал с Ириной Фарион

Напомним, что украинский языковед и экс-нардепка от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

В ответ экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, специально обращаясь к Фарион, впервые опубликовал пост на русском языке. "Просто иди ты на**й!", — написал Жорин, обращаясь к филологу.

Побывавший в российском плену защитник "Азовстали" Богдан Кротевич "Тавр" назвал ее "пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции".

Фарион обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с требованием "принять меры по хамскому поведению" экс-командира полка "Азов", заместителя командира 3 ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов", защитника Мариуполя Богдана Кротевича.

Вчера, 14 ноября, студенты "Львовской политехники", где преподает Фарион, вышли на митинг против нее.

Из-за скандала с проукраинским студентом из Крыма, которого "сдала" Фарион, омбудсман Лубинец обратился в СБУ.

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