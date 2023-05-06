Йод как удобрение: в чем польза и какие растения можно подкармливать аптечным средством

Подкормка – важный этап выращивания овощей. При этом в качестве удобрения можно использовать средства, которые есть в каждом доме. Читайте в материале ТСН.ua, как питать рассаду йодом в домашних условиях.

Раньше мы писали о золе как удобрении, для которых растений оно подходит. Теперь пришло время поговорить об еще одном народном средстве, которое помогает увеличить урожай — йод.

В чем польза йода для почвы

Если вы добавите йод в почву, он поможет усилить процессы азотного обмена. То есть йод в таком случае будет выступать как азотное удобрение. В то же время он также работает как антисептик, уничтожающий вредителей на листьях и в земле.

Раствор йода используют и ранней весной для стимуляции и проращивания семян. Им лечат некоторые болезни. Например, серую гниль, фитофтороз, мучнистую росу. Йод как удобрение подходит баклажанам, капусте, огурцам, томатам, землянике и клубнике. В таком случае используют внекорневую подкормку.

Как использовать йод для рассады помидоров

Именно благодаря йоду можно в начале сезона вырастить здоровую и крепкую рассаду. Для этого готовится простой раствор: одну каплю йода следует развести в дождевой воде, тщательно перемешать для однородности.

Этим раствором можно поливать не только рассаду помидоров, но также перцев и баклажанов. Благодаря подкормке растения окрепнут, вырастут здоровыми, а затем сформируют большие плоды. Для рассады достаточно всего лишь одной поливки.

Когда рассаду высаживаете в почву, ее можно подкормить йодом. Однако в этом случае концентрация и технология разведения несколько иные: под каждое растение требуется 1 л раствора (3 капли йода на 10 л воды).

Йод как удобрение для огурцов

Чтобы приготовить раствор для подкормки огурцов нужно взять 9 л воды, 12 капель йода и 1 л нежирного кефира. Тщательно размешайте и дайте постоять несколько минут. Далее можно перемешать еще раз, перелить в опрыскиватель и опрыскать кусты и землю под ними.

Благодаря такому удобрению можно полностью уничтожить споры ложной мучнистой росы на листьях растения.

Возможен еще один вариант раствора: на терке нужно натереть 20 г хозяйственного мыла (без красителей и отбеливателя), добавить 1 л сыворотки или молока и 5 капель йода. Смесь перелить в ведро воды. Тщательно размешать. Применять для профилактики грибковых болезней.

Как подкормить капусту йодом

Йод полюбляй также капуста. Благодаря такой подкормке можно укрепить и оздоровить грядки. Надо взять: 40 капель йода и ведро воды, тщательно перемешать. Такой раствором поливаются кусты капусты, когда только начали формироваться головки.

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