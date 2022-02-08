Йодная сетка не способна вылечить вирусные заболевания: Минздрав развенчивает миф

Йодная сетка не является профилактикой йододефицита в организме.

Есть миф о том, что йодная сетка помогает в лечении вирусных заболеваний и лишает йододефицита в организме.

Однако это миф, — заявили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

"Йодная сетка не является профилактикой йододефицита у организма и не способна вылечить вирусные заболевания", — убеждены в Минздраве.

Многие в своей жизни встречали информацию о полезной силе йодной сетки. Если ее нанести на тело, то это поможет укрепить организм, избавиться от йододефицита или вылечиться от острых респираторных заболеваний. Такое себе "универсальное средство".

Нет доказанных фактов, подтверждающих лечебные свойства йодной сетки. Нанесение йода на кожу никак не поможет избежать кашля или же избавиться от других симптомов вирусных заболеваний. Благодаря свойствам йода на время усилится местная микроциркуляция крови, но не более. Вылечить кашель или насморк йодная сетка не сможет.

Есть практика, особенно в регионах, где у людей наблюдается недостаток йода с помощью йодной сетки определять дефицит этого элемента в организме. Вроде бы, если рисунок исчезает за 3 часа, то это свидетельствует о недостатке йода, а потому надо чаще рисовать клетки на теле, чтобы организм обогащался им. Мы должны разочаровать вас: йодная сетка не может это сделать. К тому же, если часто наносить раствор йода на кожу, могут возникнуть высыпания, раздражение и ожоги. Особенно уязвимы дети: детская кожа легко впитывает йод, избыточное количество которого может привести к нарушениям в работе щитовидной железы.

Если у вас есть симптомы респираторных заболеваний, лучше обратиться к врачу, который квалифицированно поможет с лечением. С целью предупреждения йододефицита рекомендуется регулярно потреблять продукты, обогащенные йодом, прежде всего йодированную соль. Также следует обогатить рацион морской рыбой, морской капустой и другими продуктами с высоким содержанием йода.

Если наблюдаете такие симптомы, как: ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия, увеличение щитовидной железы, задержка роста и/или интеллектуального развития у детей, снижение умственной активности у взрослых, нарушение обменных процессов — обратитесь к специалисту за помощью.

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