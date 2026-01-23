YouControl раскрыл бизнес-связи семьи Тимошенко: подробности

Юлия Тиимошенко / © Getty Images

По состоянию на январь 2026 года у семьи народной депутатки и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко есть действующие связи с 15 украинскими и одной чешской компаниями.

Об этом говорится в исследовании аналитической системы YouControl.

Структура бизнес-активов семьи

По исследованию аналитиков, хотя сама Юлия Тимошенко, согласно данным ЕГР, является только руководителем политической партии и не имеет актуальных связей с коммерческими предприятиями, бизнесом активно занимаются ее ближайшие родственники.

В частности, мужчина депутата Александр Тимошенко зарегистрирован как ФЛП в сфере коммерческого консультирования. Ранее он также руководил компанией Britico Product sro в Чехии, которая до октября 2024 года была соучредителем украинского предприятия «Интернациональные Индустриальные Проекты».

Как сообщили в YouControl, значительная часть активов сосредоточена у дочери нардепки, Евгении Тимошенко. Она владеет долями в восьми компаниях, большинство из которых специализируются на недвижимости. Наиболее прибыльной среди них является ООО «Компания „Международные Деловые Проекты“», выручка которой за девять месяцев 2025 года составила более 14 миллионов гривен. Также в семейную бизнес-группу привлечены зять депутата Артур Чечеткин и ее тетя Антонина Ульяхина, чьи родственники работают в сфере управления недвижимостью совместно с Евгенией Тимошенко.

Связь с элитным автопарком и оценка рисков

Аналитики YouControl подчеркивают, что исследование таких связей важно для оценки репутационных рисков. В отчете упоминается факт использования народной депутатом имущества, принадлежащего фирмам ее родственников.

«До октября 2024 года Britico Product sro была участником ООО „Интернациональные Индустриальные Проекты“. В материале BIHUS.Info 2020 компания упоминается как владелец автомобиля Mercedes S600, которым пользовалась Юлия Тимошенко», — отмечают исследователи YouControl.

Также добавляют, что чешской компанией руководит Вероника Светлова, которая ранее была официальным наблюдателем от «Батькивщины». Кроме того, бизнес-партнером Евгении Тимошенко в ряде проектов выступает Людмила Телегина, которую медиа идентифицируют как мать Юлии Тимошенко. Все эти компании официально отнесены системой YouControl к корпоративной группе «Группа семьи Тимошенко».

Что известно об обысках у Юлии Тимошенко

Ранее сообщалось, что 14 января НАБУ и САП официально вручили Тимошенко подозрение. Ей инкриминируют предложение неправомерной выгоды народным избранникам. По версии следствия лидер «Батькивщины» пыталась выстроить систему «абонентской платы» для парламентариев.

Уже 16 января ВАКС определил меру пресечения для Тимошенко: 33 млн грн залога. Кроме финансового обязательства, на политику наложили ряд ограничений.

Высший антикоррупционный суд решил не арестовывать средства на счету лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, арестовав имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обысков.

А уже 23 января стало известно, что за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога в размере 33 млн грн, которую суд избрал депутату как мера пресечения.