YouTube ввел возможность смотреть контент со всего мира с автоматическим переводом субтитров на украинский язык

Популярный видеохостинг YouTube запустил субтитры с автоматическим переводом на украинский язык.
YouTube ввел возможность смотреть контент с автоматическим переводом субтитров на украинский язык.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский. На встречах с Google мы не раз обсуждали доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube. Наша команда делает все, чтобы больше мировых продуктов и сервисов было доступно на украинском", — подчеркнул Михаил Федоров.
Напомним, что компания Meta продолжает цензурировать украинский контент, освещающий войну, развязанную Россией.
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