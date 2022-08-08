YouTube ввел возможность смотреть контент со всего мира с автоматическим переводом субтитров на украинский язык

YouTube ввел возможность смотреть контент с автоматическим переводом субтитров на украинский язык.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский. На встречах с Google мы не раз обсуждали доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube. Наша команда делает все, чтобы больше мировых продуктов и сервисов было доступно на украинском", — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что компания Meta продолжает цензурировать украинский контент, освещающий войну, развязанную Россией.

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