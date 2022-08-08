Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

YouTube ввел возможность смотреть контент со всего мира с автоматическим переводом субтитров на украинский язык

Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
YouTube ввел возможность смотреть контент со всего мира с автоматическим переводом субтитров на украинский язык

Фото: Pexels

Популярный видеохостинг YouTube запустил субтитры с автоматическим переводом на украинский язык.

YouTube ввел возможность смотреть контент с автоматическим переводом субтитров на украинский язык.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский. На встречах с Google мы не раз обсуждали доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube. Наша команда делает все, чтобы больше мировых продуктов и сервисов было доступно на украинском", — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что компания Meta продолжает цензурировать украинский контент, освещающий войну, развязанную Россией.

Читайте также:

Генерал США Бен Годжес: как остановить агрессию России, на что способна армия Украины и горькие уроки Грузии

Генерал США Бен Годжес: как остановить агрессию России, на что способна армия Украины и горькие уроки Грузии

Похожие темы:

Следующая публикация