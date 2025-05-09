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YouTube заблокировал каналы Арестовича и других подсанкционных лиц — СНБО
Каналы на YouTube Арестовича, Бондаренко и еще трое подсанкционных лиц больше не работают на территории Украины.
Платформа YouTube ограничила доступ к аккаунтам, которые принадлежат лицам из санкционного списка СНБО. Среди них — экс-советник ОП Алексей Арестович.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Украины.
YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича, а также аккаунты Константина Бондаренко, Дмитрия Васильца, Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media) и Павла Онищенко.
Эти лица находятся под санкциями СНБО, введенными указами президента Владимира Зеленского.
«Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все каналы не работают на территории Украины», — отметили в СНБО.
Напомним, Зеленский ввел санкции против российских артистов.