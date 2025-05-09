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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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69
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1 мин

YouTube заблокировал каналы Арестовича и других подсанкционных лиц — СНБО

Каналы на YouTube Арестовича, Бондаренко и еще трое подсанкционных лиц больше не работают на территории Украины.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Алексей Арестович

Эксрадник ОП Алексей Арестович

Платформа YouTube ограничила доступ к аккаунтам, которые принадлежат лицам из санкционного списка СНБО. Среди них — экс-советник ОП Алексей Арестович.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Украины.

YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича, а также аккаунты Константина Бондаренко, Дмитрия Васильца, Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media) и Павла Онищенко.

Эти лица находятся под санкциями СНБО, введенными указами президента Владимира Зеленского.

«Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все каналы не работают на территории Украины», — отметили в СНБО.

Напомним, Зеленский ввел санкции против российских артистов.

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